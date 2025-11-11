Der Genthiner Carneval Club (GCC) präsentiert einen großen Showabend am Sonnabend, für den es noch Restkarten und eine Rabattaktion gibt.

Genthin - Der Genthiner Carneval Club (GCC) plant neu: Am Freitag entfällt die Auftaktsitzung zur 50. Saison. „Wir haben leider nicht so viele Plätze verkaufen können, als dass sich die Veranstaltung für Akteure und Besucher gelohnt hätte“, begründet die GCC-Präsidentin Ulrike Paul.

Aus diesem Grund seien die Besucher für den Freitag bereits auf Sonnabend umgebucht worden. Allerdings habe der Verein vier Kartenbesitzer vom Freitag nicht kontaktieren können. Diese werden gebeten, sich mit den Karten in der Genthiner Touristinformation zu melden, um auf Sonnabend umgebucht zu werden. Dort gibt es noch einige Plätze.

Sonderaktion auf der GCC-Internetseite ab 11.11

Wer spontan Lust bekommen hat, am Sonnabend beim GCC dabei zu sein und noch kein Ticket hat, kann heute an einer Sonderaktion teilnehmen. Zwischen 11.11 Uhr und 23.11 Uhr gibt es auf die Onlinebuchung 25 Prozent Rabatt. „Das ist nur heute und nur für die Veranstaltung am Sonnabend“, erklärt Ulrike Paul. Die Veranstaltungen im Februar können während der Aktionszeit nicht gebucht werden.

Für alle Kurzentschlossenen lohnt sich der Besuch des Karnevalsauftakts in Genthin. Das Publikum darf sich auf die bewährte Mischung aus Humor, Büttenreden, Tanz, Gesang und satirischen Beiträgen freuen – alles mit lokalem Bezug und dem typischen Genthiner Charme.

Wer bei den Veranstaltungen im Februar 2026 selbst aktiv Teil des närrischen Jubiläums werden möchte, ist willkommen: Der Verein sucht Mitstreiter in allen Bereichen – von Technik über Bühnenbau bis hin zu Gesang und Sketch-Aufführungen. Mit der 50. Saison beginnt für die Karnevalisten ein denkwürdiges Kapitel ihrer Vereinsgeschichte. Denn vor 50 Jahren wurde der Verein gegründet.