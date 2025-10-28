Der Genthiner Carneval Club (GCC) startet in die Saison. Auch diesmal sind die Narren im Lindenhof zu Gast. Zuvor wird der Bürgermeisterin der Rathausschlüssel abgenommen.

Genthin - Der Genthiner Carneval Club (GCC) steht vor einem besonderen Jubiläum: Mit der 50. Saison beginnt für die Karnevalisten ein denkwürdiges Kapitel ihrer Vereinsgeschichte. Denn vor 50 Jahren wurde der Verein gegründet. Dennoch startet der Auftakt etwas anders, als früher.