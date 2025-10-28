Ein halbes Jahrhundert GCC 50 Jahre GCC: Genthiner Carneval Club feiert mit närrischem Programm Jubiläum
Der Genthiner Carneval Club (GCC) startet in die Saison. Auch diesmal sind die Narren im Lindenhof zu Gast. Zuvor wird der Bürgermeisterin der Rathausschlüssel abgenommen.
28.10.2025, 11:26
Genthin - Der Genthiner Carneval Club (GCC) steht vor einem besonderen Jubiläum: Mit der 50. Saison beginnt für die Karnevalisten ein denkwürdiges Kapitel ihrer Vereinsgeschichte. Denn vor 50 Jahren wurde der Verein gegründet. Dennoch startet der Auftakt etwas anders, als früher.