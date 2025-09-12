Die Terrasse der Genthiner Schwimmhalle ist ungenutzt, marode und bietet keinen barrierefreien Zugang – jetzt will die CDU-Fraktion handeln. Was gemacht werden soll.

Links neben dem Schwimmhalleneingang soll die Terrasse wieder auf Vordermann gebracht werden.

Genthin - Die CDU-Fraktion im Genthiner Stadtrat hat einen Antrag an die Stadtverwaltung gestellt, in dem sie die Sanierung der kleinen Terrasse vor dem Eingang der Schwimmhalle an der Berliner Chaussee fordert. Ziel ist es, den Eingangsbereich aufzuwerten und gleichzeitig dem gastronomischen Angebot vor Ort neue Impulse zu geben.