Der Jugendclub in der Burgstraße ist zu groß und zu kaputt. Einen Neubau in der Fabrikstraße lehnen Stadträte ab. Nun steht auch noch die Zukunft des BFZ auf dem Spiel. Wo führt das hin?

Ein 1796 erbautes Kulturdenkmal in der Burgstraße 13 dient als Jugendclub.

Wolmirstedt. - Wie lange hält das ehemalige „Stadt Prag“ noch durch? Die Rathausmitarbeiter betrachten den Zustand des denkmalgeschützten Hauses in der Burgstraße 13 mit Sorge. Es wird als Jugendclub genutzt und nicht immer pfleglich behandelt. Alternativen lehnen die Stadträte jedoch ab. Die Sache ist seit fast 15 Jahren verfahren.