Kunststoffteile sind in Fahrzeugen selbstverständlich, aber wer weiß schon, dass sie aus Wolmirstedt stammen?

Von Gudrun Billowie 12.09.2025, 20:00
Polytec-Geschäftsführer Carsten Birner (r.) zeigte Besuchern die Wolmirstedter Produktionsstätte.
Polytec-Geschäftsführer Carsten Birner (r.) zeigte Besuchern die Wolmirstedter Produktionsstätte. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Bei Polytec im Wolmirstedter Handwerkerring sind Tüftler am Werk. Sie bauen Formen, in die Kunststoff gespritzt wird. Am Ende sind diese Formen als Autokonsolen oder Transportbehälter zu erkennen. Sie werden im Alltag genutzt, ohne jemals die ganz große Bühne zu erklimmen. Doch ohne diese Teile, wäre beispielsweise ein Auto nicht komfortabel nutzbar.