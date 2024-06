Genthin. - Im Dojo, also der Judohalle, in der Nähe der Süd-Schule in Genthin hallt es laut „Mate“. Das heißt „warten“ auf japanisch und fordert die Teilnehmenden dazu auf inne zu halten und zuzuhören. Ein Dutzend Kinder in weiß gekleideten Anzügen, den sogenannten Judogis, stellen sich in einer Reihe auf. Es sind die jüngsten Schüler und Schülerinnen der Altersstufe von 3 - 6 Jahren, die im Judoclub Genthin e.V. trainieren.

Jedoch sind sie bei diesem Training nicht allein. Gegenüber stehen die Eltern der kleinen Judokas und werden durch den Ausruf „Mate“ genauso aufgefordert aufmerksam zu sein wie ihre Kinder. Denn die Veranstaltung lässt an jenem Tag verlauten, dass nicht nur die kleinen Sportler ihr Können unter Beweis stellen müssen, sondern dass die Eltern genauso in das Training eingebunden werden und sogar den ein oder anderen Judogriff am eigenen Leib erfahren.

Huckepack und Seilspringen

Nach der Aufwärmrunde geht es also los. In den verschiedensten Disziplinen, wie Seilspringen oder Wettlauf mit huckepack, treten die Eltern und Kinder mal miteinander und mal gegeneinander an. Es ist laut in der Halle, jedoch wegen freudestrahlender Kinder und Eltern, die sichtlich und hörbar großen Spaß an den Aktionen haben, bis es wieder Mate vom Trainerteam heißt. Jenes besteht aus Ines Ernst-Schiller, Irene Herrmann, Andreas Nitzsche, Friederike Ernst und Bruno Lau. Nach dem Ausruf wird sich wieder sortiert und für neue Übungen aufgestellt. Nun geht es für die Kleinen zur Sache. Die Judokas zeigen vor den Augen ihrer Eltern was sie alles gelernt haben. Und dazu gehören natürlich die Grundlagen des Judo, und zwar das richtige Fallen. Denn niemand möchte sich schließlich verletzen. Unter der Anleitung von Trainerin Friederike Ernst stellen die angehenden Kampfsportler ihre Fähigkeiten zur Schau. Es gibt großen Beifall im Dojo.

Kleine Judokas bei ihren Fallübungen. Foto: Robert Sonntag

Judo in Genthin seit 1957

Den Judoclub Genthin e.V. gibt es schon seit 1957. Und in dieser Zeit konnte er auch schon diverse Erfolge feiern. Unter anderem den 2. Platz der Mitteldeutschen Meisterschaft des weiblichen U17-Teams.

Wer selber mal vorbei schauen möchte