Der frühere katholische Pfarrer Willi Kraning erinnert sich an den bewegten Herbst 1989 und den Mauerfall am 9. November vor genau 35 Jahren. Bis heute unfassbar.

Genthin - „Wir sind das Volk - Keine Gewalt!“, lautet die Inschrift einer Gedenktafel an der katholischen St.-Marien-Kirche in Genthin. Sie erinnert daran, was sich hier vor nunmehr 35 Jahren ereignet hat. Auch der damalige Pfarrer Willi Kraning erinnert sich an den bewegten Herbst 1989, als läge er viel weniger lang zurück. Es war der 25. Oktober 1989 - der Tag, an dem die friedliche Revolution in Genthin begann.