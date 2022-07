Musik Genthiner Sänger Robby Schulze veröffentlicht erstes Studioalbum „Alles im Blick“

Es war ein langer Weg, aber jetzt ist das erste Studioalbum des in Genthin aufgewachsenen Sängers Robby Schulze eingespielt. Präsentiert wird „Alles im Blick“ bei einer Record-Release-Party am 25. September in der Johanniskirche in Brandenburg an der Havel.