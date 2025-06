Der SG Dessau/Kochstedt glückte es am 30. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den VfB 1906 Sangerhausen mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 35 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 35 Besucher auf dem Sportplatz Zoberberg haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer schlugen die Gäste aus Sangerhausen mit 3:1 (1:0) souverän.

Pablo Loppnow (SG Dessau/Kochstedt) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Dessau noch einen drauf: In Minute 62 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Loppnow.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 65: Dessau traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Darvin Francis Hajowsky ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 10.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 30

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Tim Lange den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Sangerhausen erlangte (75.). Die Dessauer sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – VfB 1906 Sangerhausen

SG Dessau/Kochstedt: Heimberg – Lange, Spielau, Khan, Hoffmann (71. Rosner), Görsch, Haseloff, Dujakovic, Zahrt, Hajowsky (67. Kudella), Loppnow (80. Karbath)

VfB 1906 Sangerhausen: Munzert – Reiber, Kurotschkin, Grosse, Eis, Lange, Schütz, Bärwolf (65. Meier), Zarkua, Bühling, Stödter

Tore: 1:0 Pablo Loppnow (8.), 2:0 Pablo Loppnow (62.), 3:0 Darvin Francis Hajowsky (65.), 3:1 Tim Lange (75.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Arthur Baum; Zuschauer: 35