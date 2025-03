Genthin - Ein modernes Gebäude ist die Genthiner Schwimmhalle wahrlich nicht. Aber es wird als städtische Einrichtung für die sportliche Betätigung vieler Einwohner in Schuss gehalten. Das kommt bei Nutzern durchaus gut an, was sich in den Google-Bewertungen niederschlägt.

