Genthin/Burg - Ab Dezember sind Mitarbeiter des Landkreises Jerichower Land in der Genthiner Stadtverwaltung tätig. Damit soll die angespannte Situation im Genthiner Rathaus entschärft werden.

Speziell die Kommunalaufsicht, die Kämmerei und das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises werden beratend tätig werden. Unter anderem auch, um fehlende Jahresabschlüsse, die Grundlage für die Haushaltsgenehmigung sind, zu erstellen.

Mehrere wichtige Stellen in der Verwaltung sind aktuell unbesetzt. Dazu gehören die Fachbereichsleitungen der Bereiche „Ordnung“ und „Finanzen“ sowie mehrere Sachbearbeiterstellen im Finanzbereich und das Sekretariat.

Personalmangel und Überlastung

Der Bürgermeister hatte Anfang Oktober eine Überlastungsanzeige an die Kommunalaufsicht und den Stadtrat gesandt, die er mit seinem Arbeitspensum resultierend aus seiner Übernahme der Hauptsamtleitung und der Kämmerei sowie dem Personalmangel, Krankenstand und der Überlastung der beiden noch vorhandenen Fachbereichsleitungen begründete.

Eine Unterstützung durch eine Rechtsanwaltskanzlei hatte der Genthiner Stadtrat abgelehnt. In dieser Woche hat der Hauptausschuss aber der Hilfe durch den Landkreis zugestimmt. Ab dem 1. Dezember werden Kreis-Vorstand Henry Liebe und eine weitere Mitarbeiterin im Genthiner Rathaus eingesetzt werden. Deren Tätigkeiten würden sich im Bereich des derzeit unbesetzten Hauptamtes bewegen, so Bürgermeister Matthias Günther.

Er begrüßte in einer ersten Stellungnahme die Zusammenarbeit. Er sei dem Landrat für die Unterstützung dankbar. Nun setzte er seine Kraft in die Wiederbesetzung der offenen Stellen besonders in der Kämmerei und dem Hauptamt.

Öffentlichkeit wird Kommunalaufsicht bemerken

Die Kommunalaufsicht wird auch für die Öffentlichkeit sichtbar im Einsatz sein. Angekündigt ist, dass die Aufsicht auch die rechtssichere Durchführung von Stadtratssitzungen legt und einen Vertreter aus ihren Reihen in die Sitzungen schicken werde.

Die Stadt Genthin wird solange unterstützt, bis alle wesentlichen Posten wieder besetzt sind. Die Stadt trägt nur die Personalkosten der Landkreismitarbeiter.