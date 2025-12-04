Ein besonderes Antlitz zeigt aktuell der Wasserturm: Weil innen bei Licht saniert wird, zeigt sich der verhüllte Turm fast wie ein weihnachtliches Kunstwerk.

Genthin - Als wäre es Kunst: Der Genthiner Wasserturm wird auch im Dezember weiter saniert. Da es aber früh dunkel wird, leuchtet der Turm hinter seiner Hülle auf ungewöhnliche Weise. Zu sehen dieser Tage etwa ab 15.30 Uhr bis 18 Uhr. Denn dann laufen die Arbeiten der Fachleute bei einbrechender Dämmerung und Dunkelheit.