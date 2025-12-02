Genthinerin Stefanie Jaksch im Finale des Publikumspreises beim Deutschen Tierschutzpreis in Berlin: Ein wichtiger Abend für sie und die Igel - Schauspieler Hannes Jaenicke und andere Tierschützer interessieren sich für ihr Projekt.

Die Igelretterin aus Ringelsdorf: Zwar kein Preis, dafür aber die große Bühne für kleine Wildtiere

Genthin/Ringelsdorf - Es war ein Abend voller Emotionen: Aufregung, Freude, Mitfiebern, aber auch Annerkennung. Ein Abend, den es braucht für Menschen, die sich engagieren, die hinter einer Sache mit ganzem Herzen stehen. Eine von ihnen ist Stefanie Jaksch, die Igelretterin aus Ringelsdorf. Die noch kurz vor der Preisverleihung einem Igel das Leben rettete.