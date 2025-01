Der Geflügelhof Gentz hat für die Grüne Woche in Berlin einen Geheimtipp in petto. Außerdem reisen zwölf verschiedene Sorten Eierlikör mit in die Hauptstadt.

Parchen/Berlin. - Heute startet mit der Internationalen Grünen Woche wieder eine der größten Messen in Deutschland. Gemeinsam mit lokalen Produzenten und Vertretern der Gemeinden wird der Landkreis Jerichower Land auch in diesem Jahr auf der Grünen Woche vertreten sein.

Landkreis präsentiert sich in Berlin

Vom 17. bis 26. Januar möchten die Beteiligten auf der weltgrößten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau für regionale Erzeugnisse und touristische Höhepunkt aus dem Jerichower Land werben. Dabei werden in Berlin wieder bekannte Gesichter aus der Genthiner Umgebung anzutreffen sein.

Austeller-Termine aus dem Jerichower Land

17.01. Brauserei Gommern

18.01. Geflügelhof Gentz

19.01. Wildererhütte Kade

20.01. Wildererhütte Kade

21.01. Stenger Waffeln

22.01. Stadt Burg

23.01. Stadt Gommern

24.01. Imkerei Sperfeldt

25.01. Brauserei Gommern

Ein Geheimtipp aus Parchen

Denn Heike und Hartmut Gentz vom Parchener Geflügelhof werden am morgigen Samstag, 18. Januar, ganztägig ihr Sortiment aus zwölf verschiedenen Sorten Eierlikör ausstellen, verkosten lassen und zum Verkauf anbieten.

Unter den Eierlikörsorten versteckt sich auch ein kleiner Geheimtipp, verrät Heike Gentz. Denn der Sanddorneierlikör sei derzeit der Renner unter den süßen Spirituosen, die vom Geflügelhof angeboten werden. Aber auch Haselnuss- und Marzipaneierlikör seien gern geschlürfte Kandidaten in der Gunst der Leckermäuler, heißt es weiter.

Über 30 Jahre Grüne Woche

Mit ihrem Geflügelhof hat sich das Parchener Ehepaar seit 1990 in Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Thüringen einen Namen gemacht. Der Geflügelhof Gentz ist in Ostdeutschland also so etwas wie eine Marke.

Das Familienunternehmen beliefert die Haushalte auch in den ganz kleinen Dörfern mit Tieren, Futtermitteln und Zubehörartikeln für die Geflügelhaltung. Die Verkaufswagen sind von Februar bis November unterwegs.

Seit 1993 ist das Unternehmen regelmäßig auch auf der Grünen Woche vertreten. Anfangs sogar noch mit Hühnern. Doch das habe sich wirtschaftlich nicht rentiert, da Auflagen sich im Laufe der Zeit verschärft hätten, erzählt Heike Gentz rückblickend.

Seitdem ist eben der Eierlikör ein fester Bestandteil ihrer Präsentation auf der Messe. „Auch wenn wir im wirklichen Leben hauptsächlich Hühner verkaufen, agieren wir auf der Messe eher als Gastronomen“, heißt es weiter. Und das macht auf der Messe auch in jedem Fall Sinn. Denn die Produkte rund ums Thema Ernährung werden auf der Messe nicht nur angepriesen, sondern auch gerne probiert.

Hühner bleiben Fokus

Doch bei der Grünen Woche geht es am Stand von Ehepaar Gentz nicht nur um Eierlikör und Deko-Artikel, die dort für die heimische Schrankwand angeboten werden. „Im Kern geht es immer um den Verkauf von Hühnern“, heißt es von den Geflügelexperten.

Die 89. Grüne Woche hat vom 17. Januar bis 26. Januar täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr, am 24. Januar von 10 Uhr bis 20 Uhr, in den Messehallen unter dem Funkturm geöffnet. Der Stand des Landkreises Jerichower Land befindet sich in Halle 23 b (Sachsen-Anhalt-Halle) und trägt die Nummer 218.