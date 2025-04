Live-Musik, eine exklusive Überraschung und ein abwechslungsreicher Familientag: In Parchen ist zum Start in den Wonnemonat viel los.

parchen/ie. - Livemusik und beste Stimmung gibt es beim „Tanz in den Mai“ in der Eventhalle „Steinbrück“ in Parchen. Am 30. April treten die Jungs von Rapthor auf und präsentieren eine schmissige Mischung aus Rock- und Pop-Coverversionen. Und dieses Konzert sollten sich Fans nicht entgehen lassen.