Gesundheitsversorgung: Genthin wird Thema im Landtag

Genthin - Es ist ein Thema seit mehr als zwei Jahren: In Genthin und Havelberg wird für eine Notfallversorgung demonstriert. Zuletzt in der vergangenen Woche in Havelberg. Dort hält der Verein „Pro Krankenhaus“ regelmäßig Mahnwachen. Mittlerweile wachse auch bei diesem Verein die Skepsis, dass sich etwas bewegen lasse, berichtete der Genthiner Stadtrat Lutz Nitz (Grüne) nach seiner Rückkehr. Er ist Sprecher des Medizinausschusses, der sich in Genthin mit dem Thema befasst.