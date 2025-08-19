Naturschutz oder Millionen-Einnahmen? Getec-Pläne sorgen für Protest: Neue Windräder und Solarparks für Elbe-Parey?

Mit Magdeburger Firma Getec green energy plant den Bau neuer Wind- und Solarparks in Derben und Güsen. Für die Gemeinde Elbe-Parey verspicht das Energiekonzept benötigte Einnahmen in Millionenhöhe, doch viele Bürger lehnen das Projekt ab. Das sind die Gründe.