Entscheidung durch Gemeinderat Getec-Pläne in Elbe-Parey: Bauausschuss stimmt gegen neue Windräder und Solarparks

Das von der Magdeburger Firma Getec green energy geplante Energiekonzept für die Gemeinde Elbe-Parey ist im Bauausschuss diskutiert worden. Final wird über das Projekt auf der nächsten Sitzung des Gemeinderates abgestimmt.

Von Louis Hantelmann 26.08.2025, 18:59
Die Errichtung neuer Windräder und von Solarparks in Elbe-Parey plant die Magdeburger Firma Getec green energy.
Die Errichtung neuer Windräder und von Solarparks in Elbe-Parey plant die Magdeburger Firma Getec green energy. Symbolfoto: Peter Förster/dpa.

Parey. - „Wir haben unseren Beitrag geleistet“, sagt Harald Birmuske (Freie Wählergemeinschaft Elbe-Parey), Mitglied des Ausschusses für Bau, Wirtschaft und Umwelt auf deren jüngster Sitzung am Montagabend in Parey.