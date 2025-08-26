Entscheidung durch Gemeinderat Getec-Pläne in Elbe-Parey: Bauausschuss stimmt gegen neue Windräder und Solarparks
Das von der Magdeburger Firma Getec green energy geplante Energiekonzept für die Gemeinde Elbe-Parey ist im Bauausschuss diskutiert worden. Final wird über das Projekt auf der nächsten Sitzung des Gemeinderates abgestimmt.
26.08.2025, 18:59
Parey. - „Wir haben unseren Beitrag geleistet“, sagt Harald Birmuske (Freie Wählergemeinschaft Elbe-Parey), Mitglied des Ausschusses für Bau, Wirtschaft und Umwelt auf deren jüngster Sitzung am Montagabend in Parey.