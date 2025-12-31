Zahlen lügen nicht, daher haben wir auf die Klickzahlen geschaut und gesehen, was die Themen im Jahr 2025 in Gommern waren, die vielleicht nicht nur die Gommeraner interessierten.

Foto vom Unfall in der Menzer Baustelle auf der B 184, wo eine neue Brücke gebaut wurde. Der Lkw hatte die geänderte Straßenführung zu spät gesehen.

Gommern - Wer wissen will, was die Menschen zwischen Elbe, Plattensee und B184 in Jahr 2025 wirklich bewegt hat, muss nicht unbedingt einen Blick in Wahlergebnisse oder Haushaltspläne werfen. Ein Blick auf die Online-Klickzahlen gibt einen guten Überblick, was die Leser der Volksstimme bewegt und interessiert hat.

Wir präsentieren Ihnen heute die meistgelesenen Artikel des Jahres 2025 mit Themen aus der Einheitsgemeinde Gommern. Die Beiträge sind damit so etwas wie ein digitales Stimmungsbarometer des Jahres. Sie erzählen von politischen Erdbeben, von erschütternder Tierquälerei, von nächtlichen Unfällen, von Fernsehauftritten und von der Sehnsucht nach Ruhe, Natur und Gemeinschaft.

Politischer Paukenschlag

Unangefochten auf Platz eins landete ein politischer Paukenschlag, der weit über Gommern und die beteiligte Ortschaft Karith/Pöthen hinaus hallte. Als CDU und AfD im Stadtrat gegen den erklärten Willen des Ortschaftsrates den Bau einer PV-Anlage stoppten, brach nicht nur ein Beschluss, sondern eine über 20 Jahre gepflegte politische Praxis.

Der Artikel über die „Entmachtung der Ortschaftsräte“ wurde mit 106.000 Klicks zum meistgelesenen Text des Jahres. Es ging um Vertrauen, um Mitsprache, um das Gefühl, dass Entscheidungen plötzlich nicht mehr dort fallen, wo die Menschen wohnen, die sie ausbaden müssen.

Auch interessant:Gommerns meistgelesene Artikel des Jahres 2024

Worte wie „Vertrauensbruch“ und „mit Füßen getreten“ blieben hängen, ebenso die Frage: Wie viel zählt ein Ortschaftsrat eigentlich noch? Dass selbst der Bürgermeister öffentlich Bauchschmerzen bekam, verlieh dem Ganzen den Charakter eines kommunalpolitischen Dramas mit offenem Ausgang.

Der Bau von PV-Anlagen in der Einheitsgemeinde Gommern blieb bis Jahresende das Thema des Jahres. Gommern diskutierte online, offline und am Gartenzaun.

Tierquälerei in Gommern

Deutlich düsterer, aber kaum weniger bewegend war der zweitmeistgelesene Artikel des Jahres. Fast 69.000 Klicks für einen Fall, der sprachlos machte. Das Veterinäramt befreit fast 30 Hunde bei einer Tierhalterin, die bereits mit dem Tod hunderter Schafe in Verbindung gebracht wurde.

Was sich hinter den Mauern des früheren „Waldschlösschens“ in Gommern abspielte, war schwer zu ertragen. Verwahrloste Tiere, bundesweites Tierhaltungsverbot, Behörden, die zu spät oder gar nicht eingriffen.

Leser wollten wissen, wie so etwas möglich ist, warum Warnzeichen offenbar verhallten und was mit den geretteten Tieren geschieht. Dieser Text war kein schneller Klick, sondern ein langer, schwerer. Einer, der Wut, Traurigkeit und viele offene Fragen hinterließ.

Ein Trümmerfeld bei Menz

Auf Platz drei krachte es dann buchstäblich. Ein DHL-Lkw raste nahezu ungebremst in die Brücken-Baustelle auf der B184 bei Menz. Was übrig blieb, war ein Trümmerfeld. Fast 41.000 Klicks zeigen: Wenn es scheppert, wird gelesen.

Betonrohre flogen, Container rissen auf, ein gasbetriebener Lkw zischte bedrohlich, der Fahrer rannte aus Angst vor einer Explosion davon. Am Ende blieb es bei einer leichten Verletzung und bei einem Einsatz, über den man noch lange sprach. Nicht zuletzt, weil wieder einmal deutlich wurde, wie schnell aus einer Routinefahrt ein Albtraum werden kann.

Fleisch ist sein Gemüse

Etwas leichter, wenn auch nicht ganz ohne Schadenfreude, kam Platz vier daher. Ein Hobbykoch aus Wahlitz in der ZDF-Küchenschlacht und ein Satz, der hängen blieb: „Fleisch ist mein Gemüse.“

Marcus Golibersuch brachte es damit bis ins bundesweite Fernsehen. Am Ende scheiterte er ausgerechnet am Schweinefleisch. Zu trocken, urteilte der Juror, sprachlos der Moderator.

Knapp 39.000 Klicks bewiesen, dass Gommern genau hinschaut, wenn jemand von hier auf der großen Bühne steht. Auch wenn es nicht für den Sieg reichte, sein Spruch half beim Erinnerungswert ungemein.

Idylle am Plattensee

Platz fünf schließlich führte weg von Streit und Skandal, hin zum See. Der Dauercamping-Boom am Plattensee in Dannigkow traf einen Nerv. Über 24.000 Klicks für eine Geschichte über günstige Preise, Gemeinschaft, Ruhe und ein zweites Zuhause im Grünen. Wohnwagen, Hochbeete, Kinderlachen statt Alltagsstress.

Zu den meistgelesenen Artikeln gehörte auch die Geschichte der Dauercamper Marie-Luise und Detlef Lichtenfeld. Warum sie seit 28 Jahren am Plattensee campen, interessierte rund 24.000 Leser. Foto: Thomas Schäfer

In einem Jahr voller Konflikte zeigte das Interesse der Leser, dass nicht alles größer, schneller und lauter sein muss, um gelesen zu werden. Manchmal reicht ein Stellplatz am Wasser.

Top 6 bis 10

Auch abseits der vorderen Plätze zeigte sich, welche Themen die Menschen in Gommern besonders interessierten. Die Plätze sechs bis zehn der meistgeklickten Beiträge:Filiale nachts zu

Für spürbare Diskussionen sorgte die Sparkasse MagdeBurg, als sie nach Vandalismus und nächtlichem Campieren den SB-Bereich der Filiale in Gommern nachts schloss. Bargeld und Kontoauszüge sind damit zwischen 19 und 5 Uhr nicht mehr verfügbar.

Das weiße Haus

Großes Interesse weckte auch ein Stück fast vergessener Stadtgeschichte. Das heute verfallene „Weiße Haus“ war einst ein hoch angesehenes Forschungszentrum der Erdöl- und Erdgasindustrie, in dem bis in die 2000er-Jahre an international beachteten Technologien gearbeitet wurde.

Ein Café in Prödel

Positive Schlagzeilen schrieb die Eröffnung des Cafés „Zur alten Schmiede“ in Prödel. Aus dem ältesten Haus des Ortes wurde mit viel Eigenleistung ein gemütliches Ausflugsziel. Es entstande ein neuer touristischer Anlaufpunkt in der Einheitsgemeinde Gommern.

Automatensprengung

Erschrocken blickten viele Leser auf die Sprengung eines Snackautomaten am Gommeraner Gymnasium. Die Explosion hinterließ ein Trümmerfeld, beschädigte die Sporthalle und legte zeitweise den Schülerverkehr lahm.

Ein Bild der Verwüstung: Der Snackautomat an der Eintracht-Sporthalle in Gommern wurde gesprengt. Vertreter des Eigentümers waren danach damit beschäftigt, die Überreste des Automaten wegzuräumen. Der Busverkehr für die Schüler des anliegenden Gymnasiums war in dieser Zeit eingeschränkt, da Teile des Automaten bis in die Wendeschleife flogen, die daher gesperrt werden musste. Foto: Thomas Schäfer

Ministerium erwischt

Politisch brisant wurde es schließlich beim Thema Wind- und Solarenergie. Eine nachträglich und vor allem heimlich geänderte Pressemitteilung des Umweltministeriums reduzierte die zuvor in Aussicht gestellten Einnahmen für Kommunen deutlich. Auch in Gommern stellte sich damit die Frage, wie verlässlich politische Entscheidungsgrundlagen tatsächlich sind.