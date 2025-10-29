Nach dem Abbau der DRK-Container im Jerichower Land fragen sich viele: Wohin mit alter, aber tragbarer Kleidung? Hier ist eine Übersicht über aktuelle Standorte in Genthin.

Getragene Bekleidung spenden: Wo gibt es Altkleider-Container in Genthin?

Textilien gehören nicht in den Müll

Die Genthiner Kleidercontainer sind oft ein Schandfleck, die Altkleidersammlung ist dennoch von Bedeutung.

Genthin - Seit das Deutsche Rote Kreuz im vergangenen Jahr alle Altkleider-Container im Jerichower Land entfernt hat, suchen viele Menschen aus Genthin nach Abgabemöglichkeiten für gut erhaltene Kleidung. Ganz ohne Container geht es dennoch nicht: Private Anbieter betreiben weiterhin Sammelstellen in der Stadt.