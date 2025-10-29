weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Textilien gehören nicht in den Müll: Getragene Bekleidung spenden: Wo gibt es Altkleider-Container in Genthin?

Textilien gehören nicht in den Müll Getragene Bekleidung spenden: Wo gibt es Altkleider-Container in Genthin?

Nach dem Abbau der DRK-Container im Jerichower Land fragen sich viele: Wohin mit alter, aber tragbarer Kleidung? Hier ist eine Übersicht über aktuelle Standorte in Genthin.

Von Mike Fleske 29.10.2025, 11:21
Die Genthiner Kleidercontainer sind oft ein Schandfleck, die Altkleidersammlung ist dennoch von Bedeutung.
Die Genthiner Kleidercontainer sind oft ein Schandfleck, die Altkleidersammlung ist dennoch von Bedeutung. Foto: Robert Sonntag

Genthin - Seit das Deutsche Rote Kreuz im vergangenen Jahr alle Altkleider-Container im Jerichower Land entfernt hat, suchen viele Menschen aus Genthin nach Abgabemöglichkeiten für gut erhaltene Kleidung. Ganz ohne Container geht es dennoch nicht: Private Anbieter betreiben weiterhin Sammelstellen in der Stadt.