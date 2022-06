Entwässerung Gräben rund um Jerichow: Warum der Unterhalt auch Nachteile mit sich bringt

Eine Beitragserhöhung für die Unterhaltung der Gewässer und Gräben erwartet die Grundstückseigentümer und Einwohner 2022 in Jerichow nicht. Ob sich das in Zukunft ändern wird, ist noch nicht vorherzusehen, doch es stehen neue Aufgaben für die Unterhaltungsverbände an: Das Wasser muss im Land bleiben.