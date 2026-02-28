Jerichower Schule wird 100 Jahre alt Große Spendensammlung für Schuluhr
Zum 100. Geburtstag des Jerichower Schulhauses soll die in die Jahre gekommene Turmuhr, die über Jahrzehnte dem Schulbetrieb mit Unterrichtsbeginn und Pausenzeiten Struktur verlieh, grundlegend instandgesetzt werden.
Aktualisiert: 28.02.2026, 09:32
Jerichow - Etliche Monate bevor die Jerichower am 20. Juni den 100. Geburtstag ihrer Schule feiern werden, haben der Ortschaftsrat und Ortsbürgermeister Ralf Braunschweig eine mutige Entscheidung getroffen.