weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Jerichower Schule wird 100 Jahre alt: Große Spendensammlung für Schuluhr

Jerichower Schule wird 100 Jahre alt Große Spendensammlung für Schuluhr

Zum 100. Geburtstag des Jerichower Schulhauses soll die in die Jahre gekommene Turmuhr, die über Jahrzehnte dem Schulbetrieb mit Unterrichtsbeginn und Pausenzeiten Struktur verlieh, grundlegend instandgesetzt werden.

Von Simone Pötschke Aktualisiert: 28.02.2026, 09:32
Diese alte Ansicht der Schule zeigt noch ein Fenster anstelle der Uhr im Giebel. Die Schule wurde 1926 eingeweiht, erst 1928 kam die Uhr dazu.
Diese alte Ansicht der Schule zeigt noch ein Fenster anstelle der Uhr im Giebel. Die Schule wurde 1926 eingeweiht, erst 1928 kam die Uhr dazu. Repro: S. Pötschke

Jerichow - Etliche Monate bevor die Jerichower am 20. Juni den 100. Geburtstag ihrer Schule feiern werden, haben der Ortschaftsrat und Ortsbürgermeister Ralf Braunschweig eine mutige Entscheidung getroffen.