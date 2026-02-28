Die Queen Arendsee ist eine beliebte Attraktion im Luftkurort. Die Winterruhe an Bord ist nun vorbei.

Noch befindet sich das Schiff ausschließlich im Hafen, aber der Saisonstart ist nicht mehr weit. Ab Sonntag, 1. März, werden wieder wie gewohnt regelmäßig Touren angeboten. Und zwar dienstags bis sonntags um jeweils 11.30, 13 sowie 15 Uhr. Vorausgesetzt, mindestens 15 Personen wollen mit.

Online-Buchungen sind auf der Internetseite der Luftkurort Arendsee GmbH möglich. Das gilt auch für Sondertouren, wie zum Beispiel mit Brunch an Bord. Viele dieser Angebote – wie am 8. März – sind allerdings schon ausgebucht. Das kommunale Unternehmen bereitet zudem die Saisonstarts der anderen Betriebsteile vor. Der kommunale Campingplatz am Harper Weg wird am 1. April offiziell eröffnet.

Neu ist, dass die Mitarbeiter weite Teile der gastronomischen Angebote selbst übernehmen. Der Fokus liegt auf gutbürgerlicher Küche. Das Strandbad kann ab 1. Mai genutzt werden. Los geht es mit einem Tag der offenen Tür.