Während aktuell im Harz über Für und Wider von Windkraftanlagen debattiert wird, werden im bestehenden Windpark bei Dardesheim die alten Windräder durch neue, leistungsstärkere ersetzt. Das wirkt sich auch in Halberstadt aus.

Halberstadt. - Solange sie funktionieren, gehören Ampeln zu den Selbstverständlichkeiten des Alltags. Erst wenn sie ausfallen, erkennen viele Verkehrsteilnehmer ihre Vorzüge. So erst jüngst in Halberstadt, als an der Kreuzung OdF-/Stern- und Wernigeröder Straße brenzlige Situationen entstanden. Durch einen Unfall war auf der Bundesstraße 79 die Ampel ausgefallen. Nun ist es schon wieder die B79, auf der Ampel-Ungemach droht.