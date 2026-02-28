weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Sicherheit im Harz Windenergie sorgt für Ampeltausch in Halberstadts Braunschweiger Straße

Während aktuell im Harz über Für und Wider von Windkraftanlagen debattiert wird, werden im bestehenden Windpark bei Dardesheim die alten Windräder durch neue, leistungsstärkere ersetzt. Das wirkt sich auch in Halberstadt aus.

Von Sabine Scholz 28.02.2026, 10:45
Die Ampel an der Kreuzung Braunschweiger/Sternstraße in Halberstadt.
Die Ampel an der Kreuzung Braunschweiger/Sternstraße in Halberstadt. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Solange sie funktionieren, gehören Ampeln zu den Selbstverständlichkeiten des Alltags. Erst wenn sie ausfallen, erkennen viele Verkehrsteilnehmer ihre Vorzüge. So erst jüngst in Halberstadt, als an der Kreuzung OdF-/Stern- und Wernigeröder Straße brenzlige Situationen entstanden. Durch einen Unfall war auf der Bundesstraße 79 die Ampel ausgefallen. Nun ist es schon wieder die B79, auf der Ampel-Ungemach droht.