Parey. - Der Kfz-Meisterbetrieb „Schrauberheld“ und Fahrzeughändler mit Inhaber und Firmenchef Christoph Held hat sich seit 18 Jahren in Parey einen Namen gemacht. „Angefangen hatte alles als Ein-Mann-Betrieb in der Garage“, blickt Christoph Held zurück. In erster Linie hatte er einen Fahrzeughandel geplant. Die damals kleine Werkstatt diente lediglich der Aufbereitung von Fahrzeugen, welche später verkauft werden sollen. Aber die Nachfrage nach Reparaturen stieg jedoch so weit an, dass Platz und technische Möglichkeiten nicht ausreichten. Christoph Held entschloss sich deshalb, den Betrieb neben dem Fahrzeughandel um eine Kfz-Werkstatt zu erweitern.

