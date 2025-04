Spektakuläre Aktion in schopsdorf Grünes Licht über Genthin: Das steckt hinter dem mysteriösen Leuchten am Nachthimmel

Genthin erstrahlt Grün in der Nacht von Donnerstag zu Freitag. Das grüne Leuchten am Nachthimmel ist weder ein Alien-Besuch noch eine SpaceX-Rakete. Was wirklich dahinter steckt und warum das weltweit einzigartig ist.