Die Partyband „Tänzchentee“ wird am 26. Juli auf der Freilichtbühne Güsen gastieren.

Die Partyband Tänzchentee gehört mittlerweile zu den Stammgästen auf der Freilichtbühne in Güsen.

Güsen - Der Heimatverein „Wir sind Güsen“ bietet auch in diesem Jahr wieder Veranstaltungen auf der Freilichtbühne in Güsen an.