In der Nähe von Parchen sollen Solar- und Windkraftanlagen entstehen. Doch aktuell sind nicht alle Anträge von Firmen in Bearbeitung.

Genthin. - „Was ist aus dem Photovoltaikprojekt in Parchen geworden?“, wollte jüngst Marco Horwardt von der Solarfirma Visiolar von der Stadt Genthin wissen. Die Firma präsentierte Anfang 2023 eine Planung für eine Freiflächenanlage in Parchen. Doch die Stadt setzte das Vorhaben in die Warteschleife. Pikant: Andere Projekte in dem Ort wurden gestattet.