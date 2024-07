Ertragreiche Saison geht zu Ende Heidelbeeren: Nur noch diese Woche ist Selbstpflücken in Hohenseeden möglich

Die Heidelbeersaison 2024 geht zu Ende. Nur noch an wenigen Reihen kann in Hohenseeden gepflückt werden. Am Sonnabendnachmittag war deshalb wieder zum traditionellen Heidelbeerfest eingeladen worden.