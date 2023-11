Adventsfest Hier kann man in Genthin bei der Zubereitung der Feuerzangenbowle live dabei sein

Am Freitag wird in der Kanalstadt der Reigen der Adventsfeste eröffnet. Mit allem, was dazugehört: Weihnachtswald, Weihnachtsmann, Gegrilltem und eben Feuerzangenbowle.