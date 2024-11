Nach der gelungenen Premiere für den Hobby- und Kreativmarkt im Frühjahr dieses Jahres im Bürgerhaus Jerichow gibt es in wenigen Tagen eine Wiederholung.

Hobbymarkt am Sonnabend in Jerichow

Der erste Markt im Frühjahr dieses Jahres in Jerichow.

Jerichow - Organisiert wird sie abermals von den Mitgliedern des Förder- und Heimatverein Stadt und Kloster Jerichow.

Am Sonnabend, 9. November, werden von 10 bis 16 Uhr im Bürgerhaus Jerichow, Karl-Liebknecht-Straße 55, eine Vielzahl an kreativen und handgefertigten Produkten zu sehen sein. Angeboten werden diese von Männern und Frauen aus der Region, die in ihrer Freizeit ganz unterschiedlichen Hobbys nachgehen.

„Der Markt ist eine perfekte Gelegenheit, um einzigartige Geschenke für die Lieben zu finden. Verschiedenste Floristik, Selbstgenähtes, Bilder in unterschiedlichen Maltechniken, Sirup, Gelee, hochwertig bearbeitete Holz- und Keramikdekorationen oder Schmuck aus verschiedenen Materialien, Holz-& Drechselarbeiten, Filigranes aus Papier und vieles mehr sind im Angebot“, berichtet Yvette Below, Vorsitzende des Vereins.

Der Markt steht aufgrund der Jahreszeit unter dem Motto „Herbst, Winter und Weihnachten“. Entsprechende Angebote werden die Standbetreiber in den geschützten und warmen Räumen des Bürgerhauses anbieten. Es darf geschaut, angefasst und gekauft werden.

Zur Stärkung gibt es selbst gebackenen Kuchen und Kaffee sowie Warmes aus der Gulaschkanone.