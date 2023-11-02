In den Magdeburger Clubs wird von Freitag bis Sonntag ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 5. bis 7. Dezember 2025 ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Datsche: An den Adventswochenenden öffnet die Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 42 zum Feliz NaviDatsch die Türen. "Karaoke Buckau" beginnt am 5.12. ab 19.30 Uhr. Am 7.12. kommen Filburt und DJ F.D.M zum Sonntagsbumms.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Boys'n'Beats: Ein "Christmas Karaoke" ist für den 5.12. ab 20 Uhr im Queer-Club Boys'n'Beats in der Liebknechtstraße 89 angesagt. Ab 0 Uhr heißt es "Dreh dich in den Nikolaus". DJ SvenL sorgt dann am 6.12. ab 23 Uhr für die Musik.

Ellen Noir: "Ellen Noir meets Traumata" ist die Diagnose für den 5.12. ab 22 Uhr in dem Club im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16. Hardtekk, Tekk, Uptempo und Hardtechno werden auf dem einen Floor von Fabitekk, Cheapex, Ruppi van Daline, Genetekk, Togs vs. SKG und Der kleine Mann geboten. Auf dem anderen Floor legen Benny R, Asmodeuzz, Jenko, Redmann, Beni live vs. Belial und IMP auf. Für den 6.12. ab 22 Uhr haben sich DJ Decline, Senil mit Stil und DJ Bacard zum "Super Rave - 90er 2000er 2010er" und mit House, Trance und Techno angesagt.

Buttergasse: Die "Blaulicht-Union Party" beginnt am 5.12. ab 22.30 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13. DJ Jake Dile und TeisO legen Charts, RnB, House, 90er und 2000er auf. Die "Nikolaus Edition" steht dann für den 6.12. ab 23 Uhr mit Josy und Magic Marc und mit Musik der 80er und 90er auf dem Plan.

Down Town Club: "Tinderella - die große Singleparty" wird mit DJ Serv am 5.12. ab 23 Uhr im Down Town Club im Breiten Weg 227 und mit RnB, Soul, Black und Charts gefeiert. It's Etage Zwo ist am 6.12. ab 23 Uhr zur "Nikolaus Party" mit Mainstream, Charts und Aktuellem zur Stelle.

Geheimclub: Für die Party mit "Valhall Records" öffnet der Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 am 5.12. um 23 Uhr seine Türen. "Never Stop" heißt es am 6.12. ab 23 Uhr mit CC.Fierce, Dj Hyaluron b2b Molly Lollen, Schallbrecht, RTSY, A7 b2b CRS und Jeezwho.

Moabeat: Dee Jaay Coop sorgt am 5.12. ab 23 Uhr im Moabeat am Hasselbachplatz 2 für die Musik. Für den 6.12. ab 23 Uhr ist DJ Nico Arnis zur "St. Nicolaus Party" angekündigt.

Festung Mark: Am Sonnabend und Sonntag ist in der Festung Mark ab 16 Uhr Luises Wintergarten geöffnet, am Sonnabend sorgt dabei die Reihe Metamorphosis für Beats.

Café Treibgut: Die "Après-Ski Party" im beheizten XXL-Partyzelt am Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 beginnt am 6.12. um 19 Uhr.

Factory: Bei der "Mamma Mia Party" werden am 6.12. ab 19 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2 Abba-Hits geboten. Am gleichen Abend schließt sich ab 22 Uhr "Magdeburgs größte 90er - 2010er Party" an.

Idol: Für den 6.12. ist ab 21 Uhr ein Ü-30-Party im Idol im Rennebogen 177 angesagt.

Kunstkantine: Für den 6.12. ist ab 22 Uhr in der Kunstkantine die "Nikolausi-Party" in der Karl-Schmidt-Straße 42 geplant.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 wird unter dem Titel "King Kong Kicks" auf zwei Floors am 6.12. ab 23 Uhr gefeiert. Geboten werden Indie Pop und Hypes sowiePeinlo Pop.

MAW: "Weihnachten im Werk" heißt es am 6.12. ab 23 Uhr im MAW in Haus 142a auf dem Gelände in der Liebknechtstraße 65-91. Gefeiert wird mit RuppiDieKatz, Zeroline, Toni Dextor, Magdalena May und Rtn.

Prinzzclub: "Sturmfrei" ist am 6.12. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. DJ Redmustang legt Urban, Techno und Black auf.

Deep 2.0: Freitag und Sonnabend von 22 bis 8 Uhr hat das Deep 2.0 an der Ecke Breiter Weg/Einsteinstraße geöffnet.