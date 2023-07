Genthin - Eine fröhliche Runde fand sich im Parkschlösschen in Brettin ein. Denn Ingrid und Günter Illies feierten ihre diamantene Hochzeit. „Unsere Hochzeit haben wir damals bis 6 Uhr früh mit Freunden und Verwandten in der Gaststätte Borstel in Genthin gefeiert, so lange geht es heute nicht mehr“, meinte Ingrid Illies mit einem Schmunzeln.

Die 82-Jährige ist in der Region bekannt, da sie 50 Jahre im Frauenchor sang und bei Auftritten die Moderation übernahm. Heute ist sie den Sängerinnen verbunden, aber nicht mehr aktiv. Viele Jahre bis zur Rente war die Sozialpädagogin im Gesundheits- und Sozialwesen tätig. Günter Illies ist Diplom-Ingenieur für Hochbau und hat sein Berufsleben bis zum Ruhestand bei der Montage und Hochbau GmbH in Magdeburg verbracht. „Ich bin am Anfang täglich mit dem Zug zur Arbeit gefahren - bis es ein Auto gab“, erzählt der 89-Jährige.

Junge Filmvorführerin fiel ins Auge

Kennengelernt hatte sich das Paar seinerzeit nicht beim Tanzen, sondern beim Landkino. „Heute gibt es in vielen Orten wieder ein Dorfkino, das war so ähnlich“, erklärt Günter Illies. Ingrid sei damals Filmvorführerin gewesen und ihr Chef habe gesagt: „Pass mal auf, ich zeig dir jetzt den schönsten Mann aus Bergzow“ und habe auf Günter gedeutet, erinnert sie sich.

„Das stimmte aber gar nicht“, korrigiert Günter Illies heute. „Ich kam aus Magdeburg.“ Trotz dieser Verwechslung trafen sich die jungen Leute wieder – und dann auch zum Tanz im damaligen „Zenti“, dem Genthiner Zentralcafé. Nach zwei Jahren wurde am 6. Juli 1963 geheiratet, später der gemeinsame Sohn geboren. Schöne Erinnerungen haben beide an die zahlreichen Urlaube an der Ostsee.

Dass sie heute so lange verheiratet seien, habe nicht mit einem besonderen Erfolgsrezept zu tun. „Wir haben uns nie gekloppt“, sagt Ingrid Illies. Heute freuen sich Beide, wenn sie zu Geburtstagen oder Hochzeitstagen gut essen gehen und dabei Freunde und Familie einladen können.