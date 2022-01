Impfteams in Genthin und Burg sind wieder vor Ort

Genthin - Der Landkreis bietet auch im neuen Jahr zwei feste Punkte für die Impfung gegen Corona: die Kreismusikschule in Burg und das Genthiner Kreishaus.

Hier wird ohne vorherigen Termin geimpft. Geöffnet ist von Montag bis Freitag zwischen 10 und 13 Uhr sowie von 14 bis 19 Uhr. Auf ihrer Internetseite bietet die Kassenärztliche Vereinigung (KV) zudem eine Übersicht an, in der alle Arztpraxen im Jerichower Land aufgeführt sind die, impfen.

Mobiles Angebot in Elbe-Parey und Jerichow

Dieses Impfangebot steht nach Terminabsprache auch allen Interessierten offen, die sonst nicht in den jeweiligen Praxen betreut werden, so die KV. Hier ist die Übersicht zu finden.

Am 10. Januar sind mobile Impfteams zudem in Parey. Zwischen 10 und 18 Uhr ist das Impfmobil in der Straße „Am Deich 7“ zu finden. Am Mittwoch ist es in der gleichen Zeit in der Karl-Liebknecht-Straße 55 in Jerichow.