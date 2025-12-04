Der Trinkwasser- und Abwasserverband dreht 2026 erneut an der Gebührenschraube. das ist aber nur für einen Moment ärgerlich.

Abwasser wird in Genthin teurer: Ärgerlich - aber nur ein wenig (Kommentar)

Genthin - Ja, es ist unschön, wenn die Preise steigen. In den vergangenen Jahren war dies beständig so gut wie überall der Fall. Und hier eine kleine Erhöhung und da eine kleine Erhöhung ist im Einzelnen noch hinnehmbar, aber was zählt, ist der Warenkorb aller Ausgaben – und der hatte es in den vergangenen Jahren in sich.​