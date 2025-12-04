Markierungen an Bäumen in Magdeburg-Diesdorf und eine Empfehlung zur Fällung haben für Aufsehen im Stadtteil gesorgt. Nun gibt es neue Informationen zu den nächsten Schritten.

Alten Bäumen in Magdeburg droht Fällung: So geht es weiter

Diese und drei weitere alte Bäume in Magdeburg-Diesdorf stehen auf der Kippe. Es gibt Empfehlungen zur Fällung.

Magdeburg. - Vier alte Ulmen - oder vielmehr die Markierungen daran - haben in Magdeburg-Diesdorf seit Sommer für Aufsehen gesorgt. Sollen die Bäume an der Schrote gefällt werden? Nach mehreren Treffen und Protesten gibt es nun neue Informationen zu den nächsten Schritten.