In Genthin und Jerichow sind Feuerwehren im Dauereinsatz

In den Ortschaften müssen Fahrbahnen geräumt werden. In einigen Dörfern fällt zeitweise der Strom aus.

Die Genthiner Feuerwehrleute waren am späten Sonnabend im Einsatz, um Sturmschäden zu beseitigen.

Genthin/Jerichow - Mit Windgeschwindigkeiten um die 80 Stundenkilometer ist Sturmtief „Nadia“ über die Region hinweggefegt und hat bei den Feuerwehren zu zahlreichen Einsätzen geführt. So war die Genthiner Wehr am Sonnabend auf der Kreisstraße zwischen Genthin und Nielebock vor Ort, um Bäume von der Straße zu entfernen. Hier schlossen sich ab 21.30 Uhr gleich drei Einsätze hintereinander an.

Gegen 23 Uhr musste ein Baum aus einer 20 kV-Stromleitung entfernen. Ähnliche Aufgaben hatte die Feuerwehr auf der Strecke in dieser Woche bereits schon einmal zu erfüllen, als bei einem schweren Unfall, ein Auto mit mehreren Bäumen zusammenstieß. Außerdem war die Ortswehr Mützel am Sonnabend auf der B 107 in Höhe Hüttermühle im Einsatz.

Zu 16 Einsätzen rückten die Kameraden aller Ortswehren der Stadt Jerichow in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag aus, um die zahlreichen umgestürzten Bäume zu beseitigen, die die Straßen blockierten, informierte Stadtwehrleiter Ralf Braunschweig.

Jerichower Ortsteile besonders betroffen

Betroffen waren die Ortsteile Kleinwusterwitz, Schlagenthin, Wulkow, Jerichow und Klietznick. Schwerpunkt der Einsätze waren die Ortschaften Roßdorf und Redekin. Dort musste ein Schornsteinbrand gelöscht werden, außerdem kollidierte hier ein Pkw mit einem umgestürzten Baum.

Am Sonntag waren die Genthiner Feuerwehrleute erneut gefordert. Hier hingen gleich drei Bäume in gefährlicher Schräglage über der Straße. Die Bäume seien, laut Feuerwehrsprecher Michael Voth, kontrolliert zu Fall gebracht und anschließend mit der Motorsäge zerkleinert worden.

Die Ortswehr aus Schopsdorf wurde zu einem Einsatz nach Gottesforth gerufen. Und die Ortswehr Tucheim musste am Sonntagmittag auf der Kreisstraße in Richtung Magdeburgerforth zwei Einsatzstellen abarbeiten. In Genthin und den Ortschafte, gab es neun Alarmierungen aufgrund von Sturmschäden.

Insgesamt sei es aber laut Polizei Jerichower ein beherrschbares Sturmwochenende im Landkreis gewesen. Neben kleineren Sturmschäden, sei mal ein Trampolin aus einem Garten geweht worden oder etwa Bauabsperrungen umgefallen. Personen seien nicht zu Schaden gekommen.

Genthiner Dörfer ohne Strom

Auch waren Sonntagvormittag keine Meldungen über größere Sachschäden eingegangen. Zwischenzeitlich gab es laut Stromversorger Avacon am Sonntag auch Stromausfälle, etwa in Tucheim, Paplitz, Gladau oder Schopsdorf. Zumeist hätten sich diese Versorgungsunterbrechungen nur auf einige Straßenzüge bezogen, da nur einzelne Stromkreise ausgefallen waren. Auf der Bahnstrecke zwischen Genthin und Berlin kam es bis zum Sonntagnachmittag zu Verspätungen.

Das Nachbarbundesland Brandenburg hat der Sturm bis zum Sonntagnachmittag schwerer getroffen. Bäume stürzten um und Fahrzeuge wurden beschädigt. Ein Fußgänger wurde laut Brandenburger Polizei in Beelitz von einem umstürzenden Wahlplakat schwer verletzt und starb kurze Zeit an den Folgen.