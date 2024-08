In Hohenseeden ist Weitspucken olympisch

Hohenseeden - Was die Großen können, das können wir auch. Das haben sich Erzieherinnen und Kinder des Advent-Kindergartens Hohenseeden gesagt und das Olympia-Fieber in ihre Einrichtung geholt. „Die Idee dazu entstand beim Morgenkreis, als wir feststellten, dass die Kinder nichts über Olympia wissen“, erzählt Inge Friedrich vom Erzieher-Team. Daraufhin wurden Überlegungen angestellt, wie man Olympia den Kindern näherbringen kann.

Nach einer Woche Vorbereitung konnte am Montagvormittag dann unter dem Motto „Von Paris nach Hohenseeden“ die olympische Woche im Advent-Kindergarten starten. Zuvor hatten sich die Mädchen und Jungen unter anderem mit den Olympischen Ringen und deren Bedeutung befasst. Jedes Kind und jede Erzieherin erhielt als Teilnehmer ein Olympia-T-Shirt. Diese wurden von Inge Friedrich entsprechend bedruckt.

Fackelträger Albert

Wie es sich für Olympische Spiele gehört, wurde auch die olympische Fackel in den Kindergarten getragen. Stolzer Fackelträger war der kleine Albert.

Auch die Erzieherinnen Bianka und Inge (v. li.) waren mit vollem Einsatz beim Sprint dabei. FOTOS: BETTINA SCHÜTZE

Anschließend begannen schon die ersten Wettkämpfe. Inge Friedrich: „Unsere Recherchen haben ergeben, dass zu Beginn der Zeit der Olympischen Spiele auch Weitspucken und Sackhüpfen durchgeführt wurden. Diese Disziplinen wurden dann aber nicht olympisch. Deshalb haben wir diese beide Disziplinen auch in unser Programm aufgenommen.“

Die erste Disziplin für die Kinder des Advent-Kindergartens war ein kleiner Sprint. Gewinnerin der Goldmedaille wurde Lotta aus Güsen vor Leon aus Güsen und Merle aus Parchau. Daran schloss sich nach einer kleinen Pause noch ein Fünf-Runden-Lauf für alle um den Sandkasten an. Sieger in dieser Disziplin waren alle Kinder.

Die erste Disziplin, den Sprint, gewann Lotta (M.) vor Leon (li.) und Merle (re.). Bettina Schütze

Medaillen zum Schluss

Am Ende der olympischen Woche im Advent-Kindergarten werden dann zum Abschluss in einer großen Siegerehrung die Medaillen verteilt. In diesem Rahmen werden auch die einzelnen Disziplinen ausgewertet.