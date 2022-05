In Jerichow entsteht eine Kloster-Schule - mitten im digitalen Zeitalter

Riesige lange Schächte durchziehen den Garten des Kloster Jerichow. Es sind die Vorarbeiten für ein spannendes Projekt in einem der ehemals wichtigsten Klöster in Norddeutschland.

Jerichow - Die Bauarbeiten in der Klosteranlage sind nicht zu übersehen, das Gelände gleicht einer Großbaustelle. Absperrungen, aufgeworfene Erde. Die umfangreichen Schachtarbeiten gleichen einer Maulwurf-Invasion, haben jedoch, anders als bei den blinden Insektenfressern, Methode.

Es sind die Vorarbeiten für den Umbau des ehemaligen Backsteinmuseums, damit einher geht das Verlegen von neuen Versorgungsleitungen quer durch das Gelände des Klostergartens. „Zum Glück gibt es heute Technik, die es uns einfach macht, die Arbeiten schnell voranzubringen, sagt Haushandwerker Roberto Marquardt.

Alte Fundamente im Klostergarten gefunden

In den Kanälen sollen neue Leitungen für Strom und Wasser für das Kloster-Café und den Kulturbetrieb im Gelände gelegt werden und die alten ersetzen.

„Dabei stießen wir auf alte Fundamente und unbekannte Zuleitungen, die in keinem Plan verzeichnet waren“, sagt Marquardt. Also musste doch einiges per Hand geschachtet werden, was mit gemeinsamer Anstrengung kein Problem darstellte, wie er sagt. Noch vor dem Beginn der Hauptsaison werden die Energieleitungen in der Erde sein, neues Gras wird die Schächte bedecken und „dann sieht keiner mehr, dass sich hier eine Menge getan hat“.

So sieht das ehemalige Backsteinmuseum derzeit aus. Foto: Thomas Skiba

Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt setzt das Projekt fort

Doch die größten Veränderungen wird es im ehemaligen Backsteinmuseum geben, und die werden für alle sichtbar sein: Von dem großen, hallenartigen Raum wird nichts bleiben. Hier nimmt gerade die Kloster-Schule Gestalt an, so der bisher inoffizielle Name des Projektes der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt. Sie wurde noch von der ehemaligen Stiftung Kloster Jerichow veranlasst und gilt als Morgengabe an die neuen Hausherren.

„Wir haben vor, ein Kinder- und Jugendprojekt rund um das Klosterleben und die Backsteinherstellung aufzubauen“, sagt Museumsleiterin Josefine Telemann. Die Mitarbeiter der Stiftung gestalten mithilfe von Fachfirmen das derzeitige Backsteinmuseum um und aus, ganz nach der Maßgabe von Telemann, die das Konzept mit der mittlerweile nicht mehr im Museum arbeitenden Katharina Neuerer entwickelt hat.

Trockenbauer Eckard Sluzki verkleidet mit Gipskarton die Decken. Thomas Skiba

Das war vor circa zwei Jahren, doch die Umsetzung musste warten. Mit dem Fördermittelbescheid von rund 320.000 Euro, der Mitte 2021 eintraf, unterfüttert mit zusätzlichen zehn Prozent Eigenmitteln, konnten die Mitarbeiter um Josefine Telemann jetzt zur Tat schreiten. „Zahlreiche Firmen, Vereine wie auch die Menschen der Region sind auf dieses Projekt aufmerksam geworden und unterstützen uns“, sagt der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kloster Jerichow, Roland Maiwald.

Spender unterstützten das Kloster-Vorhaben

Durch eine Beteiligung über Spenden, so heißt es aus dem Kloster, würde die historische Anlage als Markenkern der Region und Namensgeber des Landkreises noch stärker bei den Leuten verankert.

Und hier wird auch weiterhin viel Potenzial die Unterstützung des Projekts gesehen. Kernpunkt des Konzepts sei die Möglichkeit der ganzjährigen Nutzung, unter anderem durch den Einbau einer Heizung.

Mittlerweile sind die zukünftigen Arbeits- und Sanitärräume aufgeteilt und mit Apparaturen wie der Elektrik versehen. Jetzt laufen Trockenbauarbeiten, und die zukünftigen Räume nehmen Gestalt an.