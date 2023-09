Saison für Stollen hat begonnen In Jerichower Backstube wird es weihnachtlich

In der Jerichower Backstube von Bäckermeister Philipp Rhodmann weihnachtet es. In der nächsten Woche beginnt in den Filialen die Stollenzeit. Den Anfang macht die Quark-stolle. Der Lagerteig für Lebkuchen, eine Mischung aus Honig und Mehl, ist längst angesetzt.