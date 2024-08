In Genthin wurde das neue Testschiff in Teilen gebaut und ausgestattet. Vor wenigen Wochen ist es nach Berlin geliefert worden.

Genthin/Berlin - Wie sollen Waren künftig versendet werden? Der Verkehr auf der Straße nimmt immer weiter zu, die Lieferung per Schiene ist aufwendig zu planen. In Berlin beschäftigen sich deshalb Forscher mit der Frage, wie Waren per Binnenschiff autonom zugestellt werden können. Die SET-Werft in Genthin war am Aufbau des dafür vorgesehenen Schiffsträgers mit Namen „Boris Kluge“ beteiligt.