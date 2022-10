Intel-Ansiedlung in Magdeburg: Auch das Jerichower Land hofft auf Chancen

Die Auswirkungen der Intel-Ansiedlung in Magdeburg werden auch im Jerichower Land spürbar sein. Wie stark, das ist wenige Monate vor Baustart noch nicht klar. Bei einem Infoabend im Genthiner Lindenhof wurden regionale Chancen diskutiert, es wurde aber auch Kritik geäußert.

So soll die Fabrik in Magdeburg laut einem Entwurf aussehen, wenn sie fertiggestellt ist. Im kommenden Jahr beginnen die Bauarbeiten, 2027 soll der Betrieb beginnen.

Genthin - Der geplante Bau von Intel-Chipfabriken in Magdeburg, bringt Bewegung auch in das Jerichower Land . Während einer Infoveranstaltung in Genthin diskutierten die Teilnehmer leidenschaftlich über vor und Nachteile.