Vom Industriegebiet zum Liegeplatz für Skipper An der ehemaligen Zuckerfabrik Genthin gibt es einen neuen Jachthafen
Früher ein Hotspot der Zuckerproduktion, heute Ruheort für Bootsbesitzer: In Genthin ergänzt der neue Hafen das Freizeitangebot der Region.
Aktualisiert: 18.09.2025, 13:00
Genthin - Frischer Wind am Altarm des Elbe-Havel-Kanals: Zwischen Naturgrün und Wasserstraße erwacht ein ungewöhnlicher Ort zu neuem Leben. In den vergangenen Monaten ist an der früheren Zuckerfabrik ein neuer Jachthafen entstanden.