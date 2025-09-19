weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Hochwasserschutz Magdeburg: Warum Steintürmchen an der Elbe teuer werden können

Wer aus den Buhnenfeldern Steine holt, um sie zu Türmchen zu stapeln, kann schwere Schäden verursachen. Und es drohen Strafen.

Von Martin Rieß Aktualisiert: 19.09.2025, 10:31
Blick auf ein Steintürmchen an der Elbe in Magdeburg.
Blick auf ein Steintürmchen an der Elbe in Magdeburg. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Schön anzuschauen sind sie ja, aus Steinen aufgeschichtete Türmchen am Elbufer zum Beispiel in Höhe des Magdeburger Wiesenparks. Doch wer am Fluss lose Steine sammelt, um damit kleine Kunstwerke zu bauen, kann unbeabsichtigt großen Schaden anrichten.