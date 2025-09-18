Zweitbundesliga-Hit FCM gegen Schalke und parallel Landeserntedankfest. Am Sonnabend werden im Magdeburger Osten bis zu 50.000 Besucher gleichzeitig erwartet. So geht es trotzdem pünktlich ins Stadion.

FCM gegen Schalke: So erreichen Sie pünktlich die Avnet-Arena in Magdeburg

Auf den Elbbrücken in Magdeburg, hier die Strombrücke, staut sich bei Spielen des 1. FCM der Verkehr regelmäßig zurück.

Magdeburg - Wenn am Sonnabend, 20. September 2025, in der Avnet-Arena um 13 Uhr die beiden Traditionsvereine 1. FC Magdeburg und Schalke 04 aufeinandertreffen, dann ist das nicht nur eine Herausforderung für die beiden Mannschaften. Auch Fans müssen alles geben, zumindest, wenn sie ihre Lieblinge pünktlich live im Stadion verfolgen wollen. Denn auf dem Weg in das Wohnzimmer des FCM ist gegen die Königsblauen mit noch mehr Behinderungen als an anderen Spieltagen zu rechnen. Was zu beachten ist.