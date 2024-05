Auf der Kreisstraße bei Mangelsdorf in Jerichow wird nach Pfingsten gebaut. Dann sollen die großen Straßenschäden beseitigt werden. Woher diese nun kommen, ist noch immer die große Frage.

Jerichow: Mysteriöse Straßenschäden in Klein Mangelsdorf geben weiter Rätsel auf

Klein-Mangelsdorf. - Die Sanierung der Kreisstraße zwischen Klein Mangelsdorf und Melkow (Landkreis Stendal) steht unmittelbar bevor. Wie bereits vom Landkreis angekündigt, rücken am Dienstag nach Pfingsten Baufahrzeuge an, so dass die aufgerissenen, schadhaften Stellen schon bald der Vergangenheit angehören.

Unmittelbar nach dem Weihnachtsfest war der Asphalt auf einer Straßenseite nahezu linear in einer Länge von etwa 250 Metern und einer Breite von ein bis zwei Metern aufgebrochen worden. Ab Dienstag soll nun die poröse Strecke aufgenommen und neuer Asphalt eingebaut werden. Diese Arbeiten müssten technologiebedingt unter einer Vollsperrung ausgeführt werden, teilte der Landkreis schon vor vier Wochen mit. Wer Melkow sonst von Jerichow über Mangelsdorf kommend ansteuerte, muss jetzt eine Umleitung über die B 107/Abzweig Blockdamm über Wulkow und Briest in Kauf nehmen.

Der Landkreis hatte sich entschieden, die Sanierung in den Pfingstferien vorzunehmen, weil die Strecke vom Schulbusverkehr stark in Anspruch genommen wird.

Die sich anschließenden Arbeiten im Bankettbereich sollen dann in der darauffolgenden Woche, vom 27. bis 31. Mai, unter einer halbseitigen Sperrung durchgeführt werden. Wie die Asphalt-Aufbrüche zustande gekommen sind und wer der Verursacher ist, bleibt bis heute ein Rätsel. Unstrittig ist, dass die Risse mit großer mechanischer Gewalt herbeigeführt wurden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein, bei dem es um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ging. Auch ein Zeugenaufruf blieb erfolglos.

Pleiten, Pech und Pannen blieben sowohl den Verkehrsteilnehmern, der Straßenmeisterei, aber auch der Polizei auf diesem Streckenabschnitt jedoch treu. Zweimal, in einem zeitlichen Abstand von nur wenigen Wochen, wurden die Ampeln, die die einseitige Befahrung der Strecke regulierten, lahm gelegt. Unbekannte ließen die Akkus in einer Nacht- und Nebelaktion mitgehen. Bei dem letzten Vorfall vor knapp drei Wochen entstand dem Betreiber ein Schaden in einem dreistelligen Euro-Betrag.