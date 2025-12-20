Anlieger Ulrich Rode macht sich für eine Geschwindigkeitsbegrenzung entlang der B 107 in Jerichow stark. Jetzt reagiert der Landkreis Jerichower Land. Wie die Chancen stehen.

Jerichower Anwohner fordern Tempo 30: So geht es jetzt weiter in der Klosterstadt

Tausende Fahrzeuge, darunter viele Lkw, passieren täglich die Ortsdurchfahrt Jerichow. Anwohner fordern auch deshalb eine Tempobegrenzung.

Jerichow. - Immer wieder kommt er in Jerichow auf den Tisch: Der Wunsch, die Ortsdurchfahrt der Klosterstadt auf Tempo 30 zu reduzieren. Zumeist brachte Ulrich Rode das Anliegen bei Ortschafts- oder Stadtratssitzungen vor, in der November-Sitzung trug Theresia Gebauer das Begehren den Stadträten vor. Die Hartnäckigkeit beider Anlieger der B107 hat ihnen bisher nicht weitergeholfen. Die Verwaltung der Einheitsgemeinde legte den Beschwerdeführern nun nahe, ihrer Forderung mit der Bildung einer Bürgerinitiative Nachdruck zu verleihen.