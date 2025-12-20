weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >

  3. Handarbeit ist gefragt: Topflappen liegen voll im Trend: Was Arendseer Frauen damit zu tun haben

Liveticker:
Liveticker Jahrestag des Anschlags: Menschen weinen vor der Kirche - Reiner Haseloff mit klaren Worten
Liveticker Jahrestag des Anschlags: Menschen weinen vor der Kirche - Reiner Haseloff mit klaren Worten

Handarbeit ist gefragt Topflappen liegen voll im Trend: Was Arendseer Frauen damit zu tun haben

Bei den Arendseer Handarbeitsfrauen glühen die Stricknadeln förmlich – sie kommen kaum hinterher. Neben Socken ist ein Küchenutensil, das oft nicht als solches genutzt wird, besonders gefragt.

Von Christian Ziems 20.12.2025, 17:30
Die Handarbeitsgruppe Arendsee trifft sich regelmäßig. In der Weihnachtszeit werden besonders viele Geschenke gefertigt.
Die Handarbeitsgruppe Arendsee trifft sich regelmäßig. In der Weihnachtszeit werden besonders viele Geschenke gefertigt. Foto: Christian Ziems

Arendsee. - Topflappen sind als Weihnachtsgeschenk gefragt – so die Erfahrung in der Region Arendsee. Handarbeitsfrauen, die sich regelmäßig in der Knüddelstube treffen, haben viel zu tun.