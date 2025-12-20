Liveticker:
Handarbeit ist gefragt Topflappen liegen voll im Trend: Was Arendseer Frauen damit zu tun haben
Bei den Arendseer Handarbeitsfrauen glühen die Stricknadeln förmlich – sie kommen kaum hinterher. Neben Socken ist ein Küchenutensil, das oft nicht als solches genutzt wird, besonders gefragt.
20.12.2025, 17:30
Arendsee. - Topflappen sind als Weihnachtsgeschenk gefragt – so die Erfahrung in der Region Arendsee. Handarbeitsfrauen, die sich regelmäßig in der Knüddelstube treffen, haben viel zu tun.