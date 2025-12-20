Handarbeit ist gefragt Topflappen liegen voll im Trend: Was Arendseer Frauen damit zu tun haben

Bei den Arendseer Handarbeitsfrauen glühen die Stricknadeln förmlich – sie kommen kaum hinterher. Neben Socken ist ein Küchenutensil, das oft nicht als solches genutzt wird, besonders gefragt.