Rechtsstreit zwischen dem Regionalverband und zwei Vereinen Staßfurts ist beendet. Die einen rechnen mit der Auflösung des Verbands, die anderen zeigen sich offen.

Stadtauswärts Richtung Bau- und Supermarkt: der Kleingarten der Naturfreunde Staßfurt in der Hecklinger Straße.

Staßfurt - Ende Oktober wies das Amtsgericht Aschersleben die Zivilklage des Regionalverbands der Kleingärtner Staßfurt gegen die Vereine (KGV) der Naturfreunde und 1987 Staßfurt ab. Die Frist für eine Berufung ist vor wenigen Tagen einspruchslos verstrichen, der Rechtsstreit damit beendet. Kern der Auseinandersetzung war eine vom Regionalverband geforderte Erhöhung der Pacht. Mitglieder ausgetretener Vereine sollten für ihre Gärten statt zwölf Cent pro Quadratmeter und Jahr fortan acht Cent mehr und damit 20 Cent zahlen. Für weiterhin bestehende beziehungsweise erschwerte Verwaltungsaufgaben.