Die Holländerwindmühle in Jerichow gibt zum Tag des offenen Denkmals Werken der Malerei einen Raum.

Jerichower erinnern mit Ausstellung an Malerin

Jerichow - Deutschlandweit öffnen sich am Sonntag, 8. September, die Türen zu Denkmälern und damit oft auch zu Orten, die für gewöhnlich die meiste Zeit im Jahr verschlossen sind. In Jerichow wird dabei auch an eine besondere Frau erinnert.